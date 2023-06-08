Може "йти в ногу" з танками Leopard: Україна отримає нову партію БМП Marder від Німеччини (фото, відео)

Німеччина передасть Україні додаткову партію БМП

Україна отримає нову партію БМП Marder від Німеччини. Ці бойові машини піхоти вже добре зарекомендували себе на фронті.

Про плани передати додатково 20 БМП йдеться на сайті німецького уряду.

У той же час, німецьке агентство RND пише, що техніка буде передана ЗСУ вже до кінця липня.

Раніше на озброєння української армії було передано 40 таких БМП.

Що відомо про БМП Marder

Розроблено бойову машину ще наприкінці 1960-х, а випускали її до 1975 року. Загалом на німецьких заводах виробили понад 2 тисячі одиниць БМП Marder.

Вважалося, що за ключовими параметрами захищеності дана бойова машина перевершувала всіх своїх сучасників і мала високу рухливість.

До цього дня Marder вважають однією з найкращих БМП у світі через баланс швидкості, захисту, вогневої потужності та пропускної спроможності.

Максимальна швидкість пересування бойової машини – 65 км/год. На борту можуть перебувати троє членів екіпажу та шість піхотинців. Розробники запевняють, що Marder є чудовим доповненням для німецьких танків Leopard.

Marder важить 33,5 тонни, а 600-сильний дизельний двигун від Mercedes-Benz гарантує потужність на рівні 18 к.с/т.

Окрему увагу варто приділити броні БМП. Лобова частина корпусу німецької машини здатна витримати все включно від 20 мм до 30 мм, тобто вогонь автоматичних знарядь всіх російських БМП, БТР і БМД. Бортова та кормова броні мають ширину 14,5 мм, що може захищати БМП від вогню танкового кулемета КПВТ.

Озброєні БМП Marder 20-мм автоматичної гармати Rheinmetall Mk 20 RH-202. Ефективна дальність стрілянини становить до 2-2,5 км. Ця гармата може здійснювати 800-1000 пострілів за хвилину.

Як допоміжне стрілецьке озброєння на борт можуть встановлювати кулемет MG-3.