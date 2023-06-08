"Заморозка" війни — це в кращому випадку: російська еліта остаточно не вірить у путіна — ЗМІ

У Росії вже не вірять у те, що путін зможе досягти успіхів в Україні.

Російська еліта стривожена перспективами війни проти України. В оточенні диктатора володимира путіна все частіше починають думати про те, що "заморожений" конфлікт — найкращий результат для Москви.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

За даними американських журналістів, представники еліти росії вже втомилися від агресії путіна і хочуть якнайшвидшого завершення війни. При цьому вони не вірять у те, що диктатор зважиться на зупинку вторгнення в Україну, про що в коментарі повідомили сім анонімних джерел.

Четверо співрозмовників вважають, що війна в Україні відбилася на абсолютну віру у лідерство путіна. Ще два джерела схиляються до того, що переговори наприкінці року могли б врятувати ситуацію та проголосити піррову перемогу рф.

"Еліта опинилася в безвиході: вона боїться стати цапами-відбувайлами за безглузду війну", — каже Кирило Рогов, колишній радник російського уряду.

Віри в успіх немає

У матеріалі видання йдеться, що у росії вже немає очікувань якихось значних успіхів на полі бою після зими. Трагедія на Каховській ГЕС ще більше ускладнила ситуацію, вважають там.

Росіяни все більше почуваються незахищеними, особливо на тлі бойових дій у Білгородській області та атак дронів на Москву.

Навіть ті, хто спочатку підтримав війну в Україні, не бачать перспектив.

"Було допущено дуже багато великих помилок", — сказав політичний консультант Сергій Марков.

У Кремлі продовжують гнути свою лінію

При цьому сам путін і його оточення продовжують наполягати на тому, що росія здатна перемогти у війні.

Багато представників еліти намагаються не вірити в песимістичні прогнози та продовжують свою роботу. Вони упокорилися з тим, що не можуть вплинути на події. П’ять джерел Bloomberg заявили, що президент Росії не виявляє жодних ознак бажання покласти край війні.

Невдоволення серед населення та еліт зростає

Незважаючи на те, що більша частина росіян продовжує підтримувати путіна, у росії може піднятися нова хвиля невдоволення, як це було після масштабної мобілізації восени 2022 року.

Останні опитування всередині рф показали, що 53% місцевих громадян вважають, що вони перебувають у тривожному настрої. Це на 11% більше, ніж на місяць раніше.

Місцеві мільярдери та чиновники вже змирилися з тим, що їм загрожують роки міжнародної ізоляції. Це з тим, що путін особисто штовхає бізнес підтримки військових дій. Крім того, диктатор забороняє оточуючим залишати свої посади.

Війна в росії зробила місцеву економіку однією з найсанкціонованіших у світі.

"Чиновники змогли звикнути до ситуації, але світла наприкінці тунелю ніхто не бачить — вони песимістично дивляться в майбутнє. Найкраще, на що вони сподіваються, це те, що росія програє без приниження", — висловила думку російський журналіст Олександр Прокопенко.

Раніше "Телеграф" писав про те, якими можуть бути переговори між Україною та окупантами.