У Луганську пролунали потужні вибухи, над містом дим: відео та деталі

У Луганську зранку неспокійно, там повідомляють про численні вибухи

В окупованому росією Луганську вранці 8 червня пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За інформацією очевидців, над містом здіймається густий дим.

Зважаючи на все, є прильоти.

За інформацією російських "вонекорів", у місті чули приблизно 6 вибухів.

Деякі телеграм-канали пишуть, що приліт був у районі місцевого заводу, де базувалися окупанти.

Водночас, блогер Денис Казанський у своєму Телеграм-каналі підтверджує цю інформацію.

"У Луганську завдано ракетного удару по базі російських окупантів. Горить техніка", — написав він.

Блогер Сергій Стерненко пише, що в місті після прильотів зник мобільний зв’язок.

Російські Телеграм-канали вже розповсюджують інформацію про те, що по Луганську було завдано удару ракетами Storm Shadow.

Зазначимо, що окупаційна "влада" міста поки що ніяк не відреагувала ні ситуації в Луганську. Інформації про жертви внаслідок удару також немає.

Примітно, що приблизно в цей час вибухи пролунали і в Донецьку. Там повідомляють про роботу ППО.

Раніше "Телеграф" писав про те, що востаннє прильоти в Луганську було зафіксовано в середині травня. Тоді була інформація про те, що ракети потрапили казармами, в яких проживали російські військові.