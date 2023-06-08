У Луганську пролунали потужні вибухи, над містом дим: відео та деталі
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У Луганську зранку неспокійно, там повідомляють про численні вибухи
В окупованому росією Луганську вранці 8 червня пролунала серія потужних вибухів.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
За інформацією очевидців, над містом здіймається густий дим.
Зважаючи на все, є прильоти.
За інформацією російських "вонекорів", у місті чули приблизно 6 вибухів.
Деякі телеграм-канали пишуть, що приліт був у районі місцевого заводу, де базувалися окупанти.
Водночас, блогер Денис Казанський у своєму Телеграм-каналі підтверджує цю інформацію.
"У Луганську завдано ракетного удару по базі російських окупантів. Горить техніка", — написав він.
Блогер Сергій Стерненко пише, що в місті після прильотів зник мобільний зв’язок.
Російські Телеграм-канали вже розповсюджують інформацію про те, що по Луганську було завдано удару ракетами Storm Shadow.
Зазначимо, що окупаційна "влада" міста поки що ніяк не відреагувала ні ситуації в Луганську. Інформації про жертви внаслідок удару також немає.
Примітно, що приблизно в цей час вибухи пролунали і в Донецьку. Там повідомляють про роботу ППО.
Раніше "Телеграф" писав про те, що востаннє прильоти в Луганську було зафіксовано в середині травня. Тоді була інформація про те, що ракети потрапили казармами, в яких проживали російські військові.