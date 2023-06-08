Відповідь пригожину від шойгу? Полонений "вагнерівцями" підполковник розповів, як ті катували його солдатів

Полонений російський офіцер розповів про свавілля "вагнерівців"

Конфлікт між пригожиним та шойгу продовжує розгорятися ще сильніше. Полонений "вагнерівцями" офіцер армії рф, якого ті звинуватили в нападі на найманців, після звільнення виступив уже зі своїми заявами, у яких перевів усі стрілки на "пригожинців".

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяви окупанта підполковника веневітина.

Він своїми словами підтвердив, що між різними видами окупантів справді існують жорсткі конфлікти та розповів їхні подробиці. Згідно з його заявами, це самі "вагнерівці" займаються свавіллям на фронті і всіляко пригнічують підрозділи армії росії.

Так, наприклад, якщо вірити його словам, то пригожинські зеки поводяться зухвало по відношенню до вояків МО — хамлять і навіть погрожують "обнулити" (вбити). Траплялися випадки, зазначає він, що найманці просто крали бойову техніку у його солдатів.

"Викрали 2 танки Т-80, 4 гармати, КАМАЗ, БПМ. Вони вважають, що це воєнні трофеї", — розповідає офіцер армії росії.

Крім техніки, ті також викрадали і російських солдатів, а потім їх били і всіляко знущалися.

"Був викрадений старшина одного з батальйонів. Його мучили, катували, тримали голим на холодній підлозі в підвалі, бризкали в очі кислотою, від якої він на якийсь час втратив зір, обливали бензином, підносили запальничку, намагалися спалити. Був викрадений начальник штабу гаубичного дивізіону його побили, відібрали автомобіль, викинули зв’язаним у районі одного з н.п., в районі бойових дій. Бійця одного з підрозділів побили і опустили, від безвиході той покінчив життя самогубством. Іноді бійців викрадали та намагалися обміняти на ПТУРи та боєприпаси. Їх використовували як рабів, змушували займатися складуванням 200-х та 300-х", — скаржиться окупант.

Також веневітін розповів і про свій полон. Це сталося у той момент, коли він об’їжджав свої підрозділи. За словами підполковника, "вагнерівці" перегородили йому шлях, хоча жодних підстав для цього не було.

"Мене побили, не давали спати, три рази за ніч мене просто витягували з підвалу і намагалися розстріляти. <…> Розповсюджене вами (прес-службою Пригожина) відео з моїм допитом — це результат тиску і тільки", — каже військовий.

При цьому, як зазначає "Медуза", відео з зізнаннями веневітина було розіслано популярними російськими Telegram-пабліками з невідомих акаунтів.

"На записі можна помітити, що в деяких епізодах підполковник, ймовірно, читає текст з папірця або суфлера. У відео також є склейки", — зазначається у матеріалі.

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