Незважаючи на евакуацію людей: росіяни вдарили по підтопленому Херсону, що відомо (фото, відео, оновлено)

Росіяни обстрілюють Херсон у той час, як там триває евакуація людей через підтоплення, що виникло в місті через руйнування дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Йде евакуація людей, а в цей час росіяни обстрілюють Херсон", — написав він.

Російські війська обстріляли район Корабельної площі у Херсоні під час евакуації мешканців затоплених районів.

росіяни б’ють по підтопленому Херсону

Обстріл Херсона росіянами 8 червня

Як повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін, окупанти готують удар по прибережних територіях та центральній частині міста.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, внаслідок обстрілу росіянами місця евакуації є поранені, повідомляється також про загиблих. Евакуацію призупинено.

Місцевий блогер засняв момент поранення літнього чоловіка під час евакуації.

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Співробітники ДСНС, мешканці та журналісти на місці намагаються сховатися від обстрілів. Під російські удари потрапили Центр, Корабельний район, Жилпосьолок, Річковий порт.

За інформацією Офісу генерального прокурора, через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів загинула цивільна особа. Ще двоє людей отримали травми. Дані уточнюються.

Нагадаємо, Корабельний (також просто Острів або Корабел) — один із найбільш постраждалих районів Херсону. Він опинився під водою майже повністю, через що у пастках лишилися сотні людей і тисячі тварин. Волонтери і рятувальники проводять рейди на човнах і спецтехніці, намагаючись врятувати кожного, хто цього потребує.

Як повідомляв "Телеграф", в четвер, 8 червня, Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський. Він побував на переправі, де здійснюється евакуація людей.