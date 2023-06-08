Лукашенко готовий до вторгнення в Україну? Названо серйозні ознаки

Білоруський диктатор може чекати на зручний момент

Попри вкрай низьку популярність ідеї вступу Білорусі у війну проти України на боці рф, є достатньо фактів, які говорять про те, що невизнаний президент Республіки Олександр Лукашенко готується до вторгнення.

Про це білоруська опозиціонерка та голова правозахисної організації "Наш дім" Ольга Карач розповіла в інтерв’ю "Телеграфу".

За її словами, Лукашенко довгий час точно готувався, а зараз поки що неясно — він чекає на зручний момент чи не хоче остаточно перетинати "червоні лінії". Ольга Карач навела кілька ознак такої підготовки.

"Приміром, Міністерство оборони Білорусі оголошувало тендер на 20 тисяч металевих жетонів. Щоб, коли людину вбивають, можна було її ідентифікувати. Для мирного часу такі жетони точно не потрібні", — каже правозахисниця.

"Також був тендер на мішки для трупів. Введення смертної ари за дезертирство. Державні підприємства Лукашенка дедалі більше виконують замовлення міноборони росії. Вони виробляють електронні чипи для російської техніки. Нема цих чипів — і російська техніка не працюватиме", — наголосила білоруська опозиціонерка.

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Нагадаємо, раніше Ольга Карач дала пояснення хвороби та раптового "одужання" Лукашенка.