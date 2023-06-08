Я у мами імператор: концерн екснардепа постачав армії рф обладнання під час війни (фото, відео)

Концерн продовжував забезпечувати російський ВПК навіть після вторгнення росії

Українські правоохоронці затримали власників та топ-менеджмент концерну, який забеспечував російський ВПК. Серед них був і екснардеп часів Януковича із Партії Регіонів. У ГБР не розкривають його особи, але в мережі вже встановили про кого йдеться.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Як стало відомо, співробітники ГБР затримали власників та топменеджмент концерну, який продовжував забезпечувати російський ВПК навіть після вторгнення росії. Наразі всі вони, у тому числі й колишній нардеп від Партії Регіонів, були затримані. Загалом до складу злочинної організації увійшли щонайменше 14 осіб з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян рф.

Встановлено, що промислово-інноваційна група компаній із 2014 року забезпечувала держпідприємства росії високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання.

"Відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі російської федерації, в тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. З 24 лютого 2022 року ділки поставили до рф комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Всю свою діяльність підозрювані здійснювали через компанії прокладки. Однак тепер до фігурантів справи завітали з численними обшуками, які вже дали свої плоди.

"Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів у стилі "Пшонка стайл" знайдено книги, які звеличують росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей.У деяких підозрюваних були знайдені паспорти рф та договори з російською федерацією", — розповіли у ГБР.

Тим часом у мережі встановили особу підозрюваного екснардепа. Ним виявився Григорій Дашутін. Ідентифікувати його, ймовірно, було не дуже складно, адже депутат виявився досить нарцисичною особистістю і повісив у себе вдома картину себе коханого в імперському стилі.

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