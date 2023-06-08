Після прочухана від Зеленського ООН обіцяє допомогу постраждалим від потопу: вже "поспішають"

ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги

Після звинувачень президента України Володимира Зеленського у бік ООН щодо її бездіяльності у ситуації з підривом Каховської ГЕС, в організації поспішили виправдатися. Там заявили, що вони нібито допомагають постраждалим із перших днів трагедії.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на заяву спікера Управління ООН із координації гуманітарних справ (УКДП) Савіано Абреу.

За його словами, гуманітарні місії ООН працювали на Херсонщині після деокупації та почали допомагати постраждалим від підриву Каховської ГЕС з першого дня.

"З 6 червня, коли сталося знищення (Каховської ГЕС), у нас там вже були операції, тому ми з першого дня почали надавати постраждалим від цієї нової катастрофи підтримку", — заявив Абреу.

Він зазначив, що з 6 червня 18 тисяч людей, які постраждали від стихійного лиха, отримали харчування завдяки ООН. Крім того, УКДП передало 100 тисяч пляшок з водою, 10 тисяч очисних таблеток з Миколаєва до Херсона, а також надало пряму грошову допомогу для 3 500 осіб, які постраждали від затоплення.

Також спікер додав, що на місці людям надається психологічна підтримка та працюють бригади із супроводом психологів на вокзалах.

"5 представників агентств ООН вчора були в Херсоні для співпраці з місцевою владою із визначення потреб підтримки. Координаторка ООН постійно підтримує контакт із урядом України, тісно контактує з Офісом Президента і різними міністерствами, на відміну від рф. "Уряд України попросив нашої підтримки і поїхати туди (на окуповану територію — ред.). Ми збираємося переконатися, що зможемо це зробити, але, як вам відомо, рф блокувала нам допуск", — йдеться в матеріалі.

Варто зазначити, що в цей же час на сайті українського МЗС з’явилася новина про те, що ООН та Україна домовилися про евакуацію постраждалих після підриву Каховської ГЕС із окупованих територій.

"Українська сторона відзначила направлення ООН гуманітарної допомоги на постраждалі території. Водночас було зазначено, що масштаб руйнувань та страждань, завданих громадянам і тваринам, потребує якісно іншого реагування. За підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

Крім того, домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної Уряду України території", — повідомили в МЗС.

Зазначається, що Україна надає гарантії безпеки ООН для виконання гуманітарних операцій у всій зоні ураження. Сторони домовилися, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, як тільки росія надасть доступ та гарантії безпеки.

Нагадаємо, що "Телеграф" побував у Херсоні, райони якого виявилися затопленими, та показав масштаби катастрофи, що трапилася з містом.

Також ми повідомляли, що 8 червня Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський.