Контрнаступ почався? ЗСУ пожвавилися на Запорізькому напрямку і атакують під Бахмутом

Росіяни стають в оборону та перекидають резерви

Українська армія могла преступити до контрнаступальних дій, які можуть бути частиною більшого і масштабного контрнаступу, який раніше анонсувала влада. Зокрема, зрушення є на Запорізькому напрямку, але вони є локальними.

Про це повідомив речник Сил оборони "Таврія" Валерій Шершень у коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, зараз на Запорізькому напрямку відбуваються дії "місцевого значення". На деяких ділянках відбуваються зрушення та пожвавлення.

"Серед активностей — йдуть бої за Великі Новосілки", — сказав Шершень.

Він додав, що зараз росіяни там проводять активну оборону та перекидають резерви, проте наші дії Шершень назвав "на перспективу".

"Для порівняння на Бахмутському напрямку з боями Сили оборони там просуваються вперед. Ворог намагається зупинити наш наступ, але йому це не вдається. Така аналогія для розуміння ситуації", — каже військовий.

Також спікер підкреслив, що підрив Каховської ГЕС ніяк не вплине на ситуацію в зоні відповідальності Сил оборони "Таврія", тому що наші війська там стоять вище за греблю.

Натомість про початок контрнаступальних дій ЗСУ говорять і Західні ЗМІ. Так, наприклад, CNN пише, що українські сили під час штурмів зустрічають запеклий опір росіян і нібито зазнають втрат.

"Одна з офіційних осіб США назвала втрати, у тому числі поставлених США бронетранспортерах MRAP, "значними". Українським військам вдалося розгромити частину російських сил на сході у районі Бахмуту. Однак російські сили, озброєні протитанковими ракетами, гранатами та мінометами, чинили "запеклий опір", врившись в оборонні рубежі, які на деяких ділянках мають кілька рівнів глибини і відзначені мінними полями, які завдали великої шкоди українській бронетехниці", — стверджують журналісти.

При цьому, якщо й вірити словам CNN про втрати, то в цій же статті вказується, що вони не вплинуть на більший запланований український контрнаступ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому підрив Каховської ГЕС не зупинить контрнаступ ЗСУ.

Також ми повідомляли, що Маляр зробила гучні заяви щодо настання ЗСУ.