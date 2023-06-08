Підтримка ЗСУ, медустанов та ВПО на понад $40 млн: керівниця Смарт-Холдингу розповіла про благодійність під час війни

Смарт-Холдинг підтримує ЗСУ, медичні заклади та внутрішньо переміщених українців

За п’ятнадцять місяців війни Смарт-Холдинг спрямував на гуманітарні та благодійні проєкти понад 40 мільйонів доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала генеральна директорка промислово-інвестиційної групи Юлія Кірьянова.

Згідно з даними, що вона наводить, з 24 лютого 2022 року група закупила 120 спецавто швидкої допомоги, евакуаційний транспорт та пальне для фронту й прифронтових громад, 3400 ліжок для військових частин, 4000 професійних військових аптечок й медтоварів, 100 тисяч продуктових наборів та засобів гігієни для мешканців областей, які найбільше постраждали від бойових дій.

Також Смарт-Холдинг спрямував більше 14 млн гривень на медичні товари для лікарень Дніпра та 700 тисяч гривень на відновлення пошкодженого росіянами Інституту Серця в Ірпіні.

"Ми одразу включилися в гуманітарні процеси й, з урахуванням частки володіння в компанії Метінвест, спрямували понад $40 мільйонів у забезпечення стійкості нашої країни. Підтримуємо ЗСУ, медичні заклади та внутрішньо переміщених українців", – написала Юлія Кірьянова.

В тому числі 40,5 млн гривень група спрямувала на придбання генераторів для лікарень, військових, пунктів незламності та інших соціальних закладів.