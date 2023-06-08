Агенти Буданова: в ГУР пояснили історії з ескортницею та біглим депутатом

У ГУР пояснили скандали зі своїми агентами

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували скандали зі своїми агентами та пояснили ці ситуації.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов під час інтерв’ю "Українській правді".

Так, наприклад, ситуацію з блогеркою-ескортницею Ксюшею Манекен, нагородження якої викликало справжній скандал серед українців, у ГУР прокоментували так:

"Я думаю, що оприлюднення цієї інформації було помилкою".

Він пояснив, що справді українська розвідка залучає абсолютно різних людей до роботи на благо України. І не обов’язково ці люди мають бездоганну репутацію.

"Так і має бути. Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук та професорами з бездоганною репутацією – це не так", — заявили в ГУР.

Щодо того, чим саме вона займалася, то в ГУР розповіли, що блогерка здійснювала операції "на інформаційному фронті".

Також у розвідці розповіли і про депутата Трубіцина, який скориставшись дозволом від ГУР, втік з країни. Там заявили, що на момент, коли йому виписувалася перепустка, у депутата не було жодних заборон, а якби у відомстві знали, як усе обернеться, то не стали б його залучати.

"Якби у прикордонної служби була позначка навпроти цього прізвища, що є підозра, є обмеження щодо виїзду, його б не випустили навіть із листом. Лист – це не індульгенція. Якби хтось знав, що він не повернеться, звичайно, йому нічого б не підписали. Тому що дуже велика відповідальність на людях, які користуються документами", — сказали в ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ГУР розповіли, чому не справдилися прогнози Буданова щодо Криму.