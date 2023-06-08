У ГУР розповіли про бойові виходи та операції, в яких брав участь Буданов

На власному прикладі Буданов показує бійцям, а також командирам приклад мотивації, планування та реалізації завдань

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, крім звільнення селища Руська Лозова Харківської області, брав участь у багатьох інших операціях.

Про це речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив в інтерв’ю "Українській правді".

"Це не єдиний приклад і не єдина операція, де Кирило Олексійович Буданов брав безпосередню участь. Він на власному прикладі показує бійцям, а також командирам приклад мотивації, планування та реалізації завдань", — зазначив він.

На думку Юсова, Головне управління розвідки лише виграє від цього, оскільки командир перебуває безпосередньо "на землі". Це, своєю чергою, дозволяє приймати більш відповідальні рішення.

Відповідаючи на запитання, скільки таких бойових виходів було у Кирила Буданова, Юсов повідомив наступне: "не одиниці". Крім того, він розповів, що на голову розвідки за весь час було близько десяти спроб замаху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Андрій Юсов висловився щодо прогнозів Кирила Буданова про звільнення Криму до кінця весни 2023 року і розповів, чому цього не сталося.