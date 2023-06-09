Війна — день 471: затоплення Херсонщини, ЗСУ б’ють по тилах оккупантів
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Оперативно про головне 9 червня
Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 471 день. Україна продовжує долати наслідки підриву Каховської ГЕС окупантами. Також не припиняються й обстріли ракетами українських міст. Також продовжуються активні бойові дії на різних напрямках: російські війська продовжують зосереджувати зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
01:00 Новая встреча глав Минобороны стран союзников Украины в формате "Рамштайн" состоится 15 июня, – Пентагон.
00:00 Зафіксовано рух невстановлених БПЛА з Азовського напрямку.
В Українську Донецькій області може бути застосована примусова евакуація дітей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Дізнатись про головні події 6 червня можна у публікації: Війна — день 468: росіяни підірвали Каховську ГЕС, ЗСУ просуваються під Бахмутом
З даними за 7 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 469: Україна намагається локалізувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС
Про те, що відбувалося 8 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 470: порятунок Херсонщини, локальні успіхи та просування ЗСУ