Війна — день 471: затоплення Херсонщини, ЗСУ б’ють по тилах оккупантів

Оперативно про головне 9 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 471 день. Україна продовжує долати наслідки підриву Каховської ГЕС окупантами. Також не припиняються й обстріли ракетами українських міст. Також продовжуються активні бойові дії на різних напрямках: російські війська продовжують зосереджувати зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Новая встреча глав Минобороны стран союзников Украины в формате "Рамштайн" состоится 15 июня, – Пентагон.

00:00 Зафіксовано рух невстановлених БПЛА з Азовського напрямку.

В Українську Донецькій області може бути застосована примусова евакуація дітей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Дізнатись про головні події 6 червня можна у публікації: Війна — день 468: росіяни підірвали Каховську ГЕС, ЗСУ просуваються під Бахмутом

З даними за 7 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 469: Україна намагається локалізувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

Про те, що відбувалося 8 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 470: порятунок Херсонщини, локальні успіхи та просування ЗСУ