Нам потрібна інша допомога: у Зеленського висловилися про війська НАТО в Україні

Подоляк упевнений, що війська НАТО не допоможуть Україні

Київ не розраховує, що НАТО може відправити свої війська в Україну для протистояння окупанту. У команді Зеленського сподіваються лише на самих себе, а від країн Заходу чекають швидких рішень щодо передачі озброєння.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"У нас є дуже простий запобіжник — віримо тільки в Україну. Єдине, що ми хочемо отримати від наших партнерів — швидкі рішення. Щоб менше бюрократії та всіх цих страхів. Дайте весь обсяг зброї", — сказав він.

Подоляк упевнений, що військ НАТО в Україні не буде. Він сумнівається, що західні військові змогли б виявити такий героїзм, який демонструє сьогодні Україна.

"Адже для нас це наша земля, наші сім’ї, наші будинки, які знищують варвари, що прийшли в Україну. Ми захищаємо своє, і в нас зовсім інша мотивація", — зазначив він.

Також представник президента додав, що країни Заходу могли б передавати Україні не лише застаріле озброєння. Подоляк не розуміє, навіщо партнери України величезними темпами переозброюються.

"У мене питання: а вам навіщо зброя, що ви з нею робитимете? Якщо за песимістичним прогнозом Україна програє війну, ви воюватимете так само, як Україна на своїй землі? Ні. Якщо Україна виграє, з ким ви збираєтеся з масштабними обсягами зброї воювати?

І тоді наступне питання: якщо сьогодні в Європі вже є війна і в ній бере участь безпосередньо єдина країна, яка може воювати – росія. Чому треба думати, що вам потрібно залишити 100 танків Leopard 2 собі, а Україні надати 10. А не навпаки — собі 10, щоб продовжувати навчання, а Україні дати 100", — сказав він.

Подоляк закликав більше говорити про важливі справи, а не про фікції. Він наголосив, що зараз Україна воює за свободу всієї Європи.

Водночас, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму недавньому коментарі не підтвердила інформацію про те, що країни НАТО обговорюють відправку своїх військових до України.

Раніше Телеграф писав про те, що НАТО може очолити великий друг України.