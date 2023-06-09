"Росіяни відверто плюють світу в обличчя": Подоляк дав пораду ООН, як відбілити репутацію

росія здійснює терористичні акти, але світ заплющує на це очі

Росіяни продовжують здійснювати терористичні акти, включаючи підрив Каховської ГЕС та атаку на Куп’янський аміакопровід, але світ продовжує вдавати, що нічого не відбувається. Замість святкування Дня російської мови ООН слід було б замислитися про визнання росії країною-терористкою.

Про це радника глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв’ю 24 каналу.

"Росіяни ж відверто плюють світу в обличчя. Атакують свідомо елемент дуже небезпечної інфраструктури – аміакопровід. Це негатив величезний. Є відео, де видно наслідки. Це дуже небезпечно для людей. Однак світ вдає, що не знає, що там відбувається", - сказав він.

На думку Подоляка, про це треба говорити постійно, що Україна і робить своєю чергою — каже, що росія використовує будь-які інструменти саме терористичного типу. Підрив ГЕС – терористичний інструмент. Також удар по фрагменту Куп’янського аміакопроводу відноситься до свідомого терористичного елементу. Також і ракетні удари по цивільній інфраструктурі це терористичний компонент.

"У росії сьогодні немає військових компонентів, а лише терористичні. Гутерріш (генсек ООН Антоніу Гутерріш, — Ред.) повинен замість дня російської починати дискусії, чи не потрібно юридично назвати росію країною-терористкою. Навіть не спонсором тероризму, а саме терористом. Адже рішення про атаку на ті чи інші критичні об’єкти ухвалюється військово-політичним керівництвом росії. Тобто держава росія ухвалює рішення підривати ГЕС, завдавати ударів по аміакопроводу або цивільному населенню в центрах великих міст України», — додав радник голови ОП.

Михайло Подоляк наголосив, що відбілити репутацію міжнародних інституцій на сьогодні можна лише одним способом – визнати росію країною-терористкою.

"Навіть попри те, що комусь не хочеться розривати відносини з росією, або деякі лобісти країни-агресора досі, перебуваючи в наглядових радах сировинних компаній росії, отримують величезні кошти, а корупційні гроші росії у збільшеному обсязі гуляють сьогодні рядом країн", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на байдужість ООН щодо ситуації із підривом Каховської ГЕС. Своєю чергою в Організації Об’єднаних Націй поспішили виправдатися і заявили, що збільшать розмір допомоги.