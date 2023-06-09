Путінська церква вирішила передати українських полонених Угорщині: що кажуть у ГУР

З українською стороною такі дії не були узгоджені

Російська православна церква нібито планує передати Угорщині частину українських полонених. У Головному управлінні розвідки України зараз перевіряють цей факт. Підтверджень цій заяві немає.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони та Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Андрій Юсов, пише РБК-Україна.

"Ми відстежуємо інформацію, яка стосується українських військовополонених, у тому числі інформацію, що з’явилася на сайті так званої РПЦ. На сьогоднішній день немає офіційного підтвердження цих даних", — сказав він.

Українське МЗС зв’язалося з угорськими колегами — з дипломатами Угорщини в Києві та москві, а також з віцепрем'єр Угорщини з питань релігії Жолтом Шем’єном. Ніхто з них не підтвердив цю інформацію. Її також не підтверджують і міжнародні структури, зокрема Комітет червоного хреста.

"До того ж крім власне так званої РПЦ, що діє на території держави-агресора, жодні інші умовно офіційні структури російської федерації не оприлюднили й не підтверджували дані про нібито передачу іншій країні наших військовополонених", — додав Юсов.

За словами представника ГУР, у цьому випадку або інформація зовсім не відповідає дійсності, або йшлося про якусь спецоперацію чи співпрацю за участю певних неофіційних структур, які не можна називати. Наразі проводиться перевірка, чи відбулася така передача насправді.

Андрій Юсов говорить про те, що Головне управління розвідки мало інформацію про спецоперацію, інформаційно-психологічну операцію, яку російські спецслужби готували за участю релігійної організації РПЦ.

"Її мета полягала у відновленні репутації та піднятті іміджу на території ЄС. На жаль, російська федерація продовжує використовувати найбільш чутливі теми, у тому числі долі військовополонених не для вирішення гуманітарних питань та виконання міжнародних зобов’язань, а для проведення окремих інформаційно-психологічних операцій", — наголосив Юсов.

Він додав, що єдиний орган, який уповноважений займатися обміном та поверненням українських військовополонених, — це Координаційний штаб із поводження з військовополоненими, який відповідає Женевським конвенціям. Така сама структура діє і на території росії, але від неї в цій ситуації не було жодної активності.

Також Юсов наголошує, що більшість українських захисників, які зараз перебувають у полоні, вважають себе православними.

"І ми сподіваємося і наполягаємо на тому, що має бути рівне ставлення до всіх військовополонених, незалежно від їхнього релігійного віросповідання, етнічного чи регіонального походження. Власне, саме такий цивілізований підхід демонструє сьогодні Україна на виконання міжнародного гуманітарного права", — підсумував представник ГУР.

Водночас як повідомляє угорське видання ATV, віцепрем'єр Жолт Шем'єн підтвердив інформацію про передачу військовополонених. У коментарі виданню він відмовився давати будь-які подробиці, але наголосив, що це "жест Російської православної церкви щодо Угорщини й ці люди зобов'язані їй за свою свободу".

"Це мій людський та патріотичний обов'язок", — заявив Шем'єн про свою роль у координації перевезення 11 військовополонених до Угорщини.

Зазначимо, що раніше видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, опублікувало інформацію про те, що РПЦ та її патріарх Кирило (Гундяєв) збирається передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених. Посередниками мають стати благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів. Однак передача ніяк не була погоджена з українською стороною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що черговий великий обмін полоненими відбувся 25 травня. З російського полону вдалося визволити 108 українських захисників.