Встиг врятувати понад 130 людей: боєць ТРО загинув на Херсонщині під час евакуації населення (фото)

Володимир Кавуліч рятував мирне населення Херсонщини

На Херсонщині під час евакуації мирного населення 7 червня загинув український військовий Володимир Кавуліч. Він рятував людей, які опинилися у пастці через підтоплення регіону через підрив дамби Каховської ГЕС.

Трагічну новину повідомила дружина військового Анастасія Крем.

За її словами, Володимир Кавуліч обіймав посаду начальника координаційного штабу добровольчого формування "Феміда" у складі 124 бригади ТРО.

Загиблий вирушив на війну ще 2014 року. Тоді він служив у складі добровольчих батальйонів "Січ" та "Карпатська Січ".

"Коли ворог підірвав Каховську ГЕС, вони із побратимами організували рятувальну операцію зі збереження життів цивільного населення та тварин, які постраждали внаслідок техногенної катастрофи. Поки проводиться евакуація, не вщухають обстріли. Під його керівництвом було врятовано понад 130 херсонців.

Вчора, коли бійці вирушали на допомогу жителям Херсонщини, їхній човен потрапив у сильну течію, разом із Вовою загинув його побратим "Юг", — написала жінка.

У військового залишилися дружина та син Лев.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на війні загинув відомий режисер із Харкова.