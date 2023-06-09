"З ким ви зібралися воювати?" Велосипедист на тлі стріляючого HIMARS став зіркою мережі (відео)

Українці вже звикли до військових буднів

Українці вже більше року живуть в умовах війни та речі, які ми навіть не могли уявити під час мирного часу, поступово перетворилися на повсякденну реальність.

Один із прикладів цього опублікував на своїй сторінці у Facebook засновник благодійного фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега.

Він показав, як безстрашний велосипедист проїжджає біля РСЗВ HIMARS, який веде вогонь по позиціях ворога.

Дейнега зазначив, що така картина повністю відбиває дух українців, які прожили чимало неприємностей, але при цьому ніколи не будуть переможені.

"З ким ви зібралися воювати? Нація, яка поколіннями пройшла голодомори, війни, революції, спроби диктатури і не зламалася, не може бути переможена. За жодних обставин.

Я хочу, щоб те, що є нормою для нас та наших предків, не було нормою для наших дітей", — написав він.

У коментарях також із захопленням відреагували на опубліковані кадри.

Раніше "Телеграф" писав про те, як український хлопчик у Швейцарії підкорив мережу.