Біжать цілими ротами: ЗСУ погнали росіян на півдні України (відео)

Масову втечу росіян зняли з дрона

За деякими даними, контрнаступ ВСУ вже міг початися, а в мережі вже з’являються відео з фронтів, на яких можна побачити масову втечу російських підрозділів.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на офіційні дані СтртКома ЗСУ та українських блогерів.

Так, за даними Центру стратегічних комунікацій ЗСУ, на одній із ділянок фронту після успішних дій ЗСУ свої позиції залишила ціла рота російських військових. Їхня масова втеча була зафіксована з дрона. На опублікованих кадрах точно не можна підрахувати кількість окупантів, що біжать, але вона явно обчислюється десятками.

Тим часом відомий український блогер Сергій Стерненко опублікував у своєму Telegram-каналі ексклюзивне відео з логотипом 37 бригади морпіхів ЗСУ. На ньому можна побачити аналогічну (або ту ж, але з іншого ракурсу) картину — війська росії масово і хаотично біжать.

Стверджується, що те, що відбувається, було знято на півдні України. Нагадаємо, що саме там останнім часом спостерігається суттєве пожвавлення Сил оборони. І саме там багато експертів прогнозують один із напрямків атаки контрнаступу ЗСУ.

Увага! У відео є ненормативна лексика — 18+

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому підрив Каховської ГЕС не зупинить контрнаступ ЗСУ.

Також ми повідомляли, що в Офісі президента заінтригували заявами про контрнаступ ЗСУ.