Чеченський загін "Ахмат" діє, грабує та знімає постановочні бойові відео у південно-західній частині Донецька

Триває 472 день повномасштабної війни з російськими окупантами, Сили оборони ведуть активні бойові дії в районі Бахмута, йдуть наступальні операції. Росіяни перейшли до оборони міста.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

Український Генштаб повідомив, що окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби сталося 27 бойових зіткнень. ЗСУ відбили російські наземні атаки поблизу Білогорівки та Веселого. Представник російського Південного угруповання військ заявив, що російські війська відбили три наземні атаки українських військ на Лисичанському напрямку.

Спікер українського Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий заявив, що окупанти очікують українських атак на Луганському напрямку, але не знають, де саме ЗСУ наступатимуть.

Луганська область

Донецька область

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська ведуть активні дії в районі Бахмута. Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що операції українських сил на Бахмутському напрямку продовжуються, а в самому Бахмуті окупанти перейшли в оборону.

Донецька область

Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що 9 червня у районі Бахмута було 15 бойових зіткнень. Російський блогер стверджував, що українські сили здійснили обмежений поступ на захід від Берхівки та у напрямку Кліщіївки.

Бахмутський напрямок

У Генштабі України заявили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки, Богданівки, Івановського, Білої Гори та Ступочків. У той самий час окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Опитного, Північного і Невельського. Українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки. Чеченський загін "Ахмат" діє, грабує та знімає постановочні бойові відео у південно-західній частині Донецька.

"Південна вісь"

9 червня українські сили продовжували атаки на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями та досягли деяких успіхів на схід від Благодатного.

У Генштабі України повідомили, що авіація рф завдала ударів поблизу Благодатного, що підтверджує, що в районі населеного пункту діють українські сили.

Запорізька область

Російські джерела стверджували, що в ніч з 8 на 9 червня українські війська посилили наземні штурми на південь та південний схід від Орєхова та продовжували атакувати російські позиції протягом дня. Російські блогери писали, що українці прорвали перші лінії оборони російських військ у цьому районі.

Українські війська продовжували завдавати ударів по тилових позиціях Росії на півдні України. Повідомлялося про вибухи у Бердянську Запорізької області. У РФ припустили, що українські війська завдали удару ракетами Storm Shadow.

Херсонська та Миколаївська області

Геолокаційні кадри показують наслідки українського удару по російському військовому штабу на Арабатській косі на південь від Генічеська Херсонської області. Росіяни стверджували, що удару було завдано ракетами Storm Shadow.

Українські джерела продовжують повідомляти, що зниження рівня води у Каховському водосховищі не загрожує безпеці Запорізької атомної електростанції. Енергоатом повідомив, що ситуація на ЗАЕС залишається стабільною та контрольованою, а у водоймі достатньо води для охолодження об’єкта. Зазначається, що ЗАЕС отримає доступ до охолодження навіть за мінімально можливих рівнів води в Каховському водосховищі.

Нагадаємо, ЗСУ розбили під Бахмутом 72 бригаду ЗС РФ : оренбурзьких мотострільців "підставив" голова ПВК "Вагнера" євген пригожин.