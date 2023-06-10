Серед постраждалих діти та вагітна жінка: нові подробиці удару по Одесі та області (фото, оновлено)

В Одесі під час падіння уламків дрону на житловий будинок постраждали десятки людей

Число постраждалих на Одещині внаслідок масованого удару ворога продовжує зростати. На ранок 10 червня відомо про 26 постраждалих та 3 загиблих внаслідок удару по житловій багатоповерхівці у самій Одесі.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, у небі над Одесою вночі Силами оборони знищено 8 дронов-камікадзе та 2 ракети.

За його інформацією, серед постраждалих під час падіння уламків дрону на житловий будинок двоє дітей та вагітна жінка. Троє постраждалих у важкому стані.

Також Братчук зазначив, що одна ворожа ракета впала на узбережжя в області, там від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.

Водночас, керівник прес-центру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що сили ППО збили всі випущені дрони противника.

В Одеській ОВА уточнили, що також агресор уночі атакував Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 людей.

Зазначимо, що минулої ночі тривогу на Одещині оголошували чотири рази. Звуки вибухів чули близько опівночі та під ранок. Про наслідки ранкового удару наразі не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одночасно з вибухами в Одесі рано-вранці 10 червня було гучно і в Криму.