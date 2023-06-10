Противник не сховається ні вдень, ні вночі: Україна отримає нову партію БПЛА Puma від США (фото, відео)

Puma — це ціла родина дронів від компанії AeroVironment

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, до якого, крім іншого, увійдуть системи ППО та ракети HAWK, а також безпілотні системи Puma. Вони допоможуть ЗСУ точніше бити ворога.

Вони відрізняються від аналогічних дронів "Фурія", "Аист-100", Spectator, PD-1 та інших, які є на озброєнні ЗСУ покращеною оптикою.

Puma — це ціла родина дронів від компанії AeroVironment. Вони виробляються з 2007 року, їх закупили близько 20 країн, абсолютна більшість яких є країнами-членами НАТО. Найсучасніші версії дрону — Puma 3AE і Puma LE.

БПЛА Puma. Фото AeroVironment

Puma 3AE меншого розміру, її характеристики:

Розміри: розмах крил — 2,8 м, довжина 1,4 м.

Вага: 6,8 кг

Дальність управління: 20 (до 60 км із використанням додаткової системи зв’язку LRTA)

Час у повітрі: 2,5 години

Puma LE не тільки більше, але й має найкращі ТТХ:

Розміри: розмах крил — 4,6 м, довжина — 2,2 м.

Вага: до 12,2 кг

Дальність управління: 20 (до 60 км із використанням додаткової системи зв’язку LRTA)

Час у повітрі: до 6,5 годин

Основна перевага БПЛА Puma – її оптико-електронна система Mantis i45N. Це двовісна, гіростабілізована багатосенсорна система, що поєднує в собі звичайну та тепловізійну камери. Кожна має 6-кратний зум, що дозволяє виявляти противника як вдень, так і вночі.

Більше того, Puma здатна на те, що з усіх дронів ЗСУ, окрім неї, може робити лише Bayraktar TB2 — підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння.

Раніше "Телеграф" розповідав про словенські БТР Valuk, які з’явилися на озброєнні ЗСУ. Бронетранспортер також відрізняється гарною рухливістю та прохідністю, завдяки колісній формулі 6х6 здатний пройти від 300 км бездоріжжям до 600 км — шосе з максимальною швидкістю до 100 км/год.