"Зрівняємо із землею": експерт розповів, як ЗСУ знищать оборону ворога в Криму

Експерт розповів, як ЗСУ звільнять Крим

З березня цього року окупанти продовжують рити окопи та зводити різні фортифікаційні споруди на території Криму в очікуванні наступу ЗСУ. При цьому колаборанти запевняють місцеве населення, що ситуація під контролем. Але попри "старання" окупантів, Україна зможе звільнити півострів.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, особливо активно ворог готується до оборони Армянська та Джанкоя.

"Більше того, якщо ми подивимося на карту, то в районах сіл Великі Копані, Червоний Чабан (з 2016 р. — Преображенка), селищ Каланчак, Чаплинка на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни також активно будують укріплення, копають окопи. Навіщо? Якщо вони так упевнені, що лінія їхньої оборони й надалі проходитиме Дніпром», — ставить питання експерт.

Селезньов вважає, що насправді окупанти оцінюють ризики у разі прориву оборони путінських військ у районі Василівки (тимчасово окупована частина Запорізької області).

"Українська армія тоді зможе йти вздовж Дніпра, звільняючи південь Запоріжжя. Після чого перейде на південь Херсонщини. Тому, задкуючи до Криму, загарбники починають вибудовувати нові рубежі оборони вже там. Сподіваючись утримати сухопутні підступи до півострова, а відповідно – і сам півострів", — додав він.

Полковник ЗСУ впевнений, що такі дії ніяк не завадять звільненню півострова, адже в наявності в української армії є ракети, безпілотники, артилерія та достатня кількість боєприпасів.

"Усім цим ми порівняємо із землею всі ворожі укріплення ", — сказав він.

Селезньов зазначив, що літо в Криму буде спекотним, але у військовому значенні цього слова.

"Частина так званих "понаєхів", які думали, що назавжди пов’язали своє майбутнє з цим унікальним куточком планети Земля, вже пакує валізи. Є певна нервозність. Ті, хто має слабку психіку або хорошу чуйку, вже збирають манатки і по Кримському мосту, що поки ще функціонує, поспішають ретируватися на простори росії. Намагаючись так зберегти і частину свого майна, і своє життя», — додав експерт.

Також він розповів, що у Криму вже давно діють партизани, які організовують вибухи на об’єктах залізничної інфраструктури та на військових об’єктах.

"Крим все частіше відвідують наші безпілотники. Причому як повітряні, так і морські. Тенденція наростатиме. А в міру наближення української армії до адмінкордонів Криму у нас з’являється все більше можливостей працювати далекобійною артилерією по об’єктах, що цікавлять, на території тимчасово окупованого півострова", — завершив він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Підірвана ГЕС, окопи росіян та неминучий український контрнаступ: аналіз ситуації від військового експерта