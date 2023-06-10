Олексій став на захист України ще 2014 року

За кожен день війни з російськими окупантами Україна платить найстрашнішу ціну — гинуть наші захисники. Під час виконання бойового завдання у селі Мала Токмачка на Запоріжжі загинув Олексій Мазур із Вінницької області.

Про це повідомили "Липовецькі Вісті".

Герой народився 11 березня 1995 року, любив спорт, гори, тварин та життя. Він бігав благодійні напівмарафони, займався бойовим мистецтвом джіу джітсу, ходив у гори та їздив у веломандрівки.

Олексій повернувся на фронт незважаючи на поранення та травму

З початком війни у 2014 році брав участь в АТО.

"Пройшов конкурсний відбір до прикордонного загону оперативного реагування "Дозор". Але хотів бути в гущі військових подій. Тому вибрав службу військовим медиком, фельдшером відділення збору та евакуації поранених медичної роти у бригаді спецназу "Азов"", — йдеться в повідомленні.

Воїн став на захист України з 2014 року

Тільки цієї весни Олексій Мазур одружився. Він був поранений і отримав травму ніг, міг залишитись у тилу, але не захотів — продовжував рятувати поранених та був професіоналом своєї справи.

Олексій був єдиним сином у сім’ї, у нього залишилися мати та дружина. Прощання з побратимами із бригади "Азов" відбудеться у Києві. Після цього героя поховають у рідному Липовці.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув режисер харківського дитячого театру "Каламбур" Микита Калембет. Він був викладачем, режисером, драматургом та поетом.