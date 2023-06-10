Російський літак і не тільки: Канада оголосила про новий пакет допомоги на сотні мільйонів доларів

Загалом Канада виділила Україні допомоги на 8 млрд доларів

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який сьогодні відвідав Київ із неоголошеним візитом, заявив про новий пакет військової допомоги Україні. На додаток до цього прем’єр Канади висловився про участь країни в "авіаційній коаліції".

Про це йшлося під час прес-конференції Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо 10 червня у Києві. Розмір нового пакету військової допомоги становитиме 550 млн канадських доларів або 370 млн доларів США.

На сьогоднішній день загальна сума допомоги Україні від Канади склала понад 8 млрд доларів, з яких понад 1 млрд доларів військової допомоги. До нового пакету увійшли ракети АІМ-7 Sparrow у кількості 287 штук, 76 бронеавтомобілів Roshel Senator та 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів.

"Наш бюджет розширено до двох мільярдів кредиту уряду України з метою підтримки України, відновлення та реконструкції. Ми надамо 500 млн доларів нового фінансування для військової допомоги", — заявив Трюдо.

Також Канада готова приєднатися до "авіаційної коаліції" та тренувати українських пілотів на винищувачах F-16. Більше того, країна передає Україні конфіскований російський літак Ан-124 "Руслан" у рамках нового пакету військової допомоги.

"Ми в Канаді станемо частиною міжнародних тренувань, щоб провести тренування у програмі користування літаками. Також приєднаємось до ініціативи навчань з управління танками Leopard", — заявив канадський прем’єр.

Російський літак, який отримає Україна

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі розповіли, коли Україна отримає винищувачі F-16 та навіть назвали терміни. На сьогоднішній день українські солдати практично готові використовувати американські літаки в бою.