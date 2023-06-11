Війна — день 473: вода поступово йде із затопленої Херсонщини, ЗСУ "дають прикурити" окупантам на Півдні

Оперативно про головне 11 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 473 дні. Триває ліквідація наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Вода поступово йде з затоплених територій, проте також перестало існувати Каховське водосховище. На фронтах тривають запеклі бої: окупанти бомбардують авіацією та обстрілюють артилерією українські населені пункти. Водночас ЗСУ почали вибивати супротивника із займаних ним позицій на півдні країни, зокрема, у Запорізькій області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські військові продовжують зазнавати великих втрат в особовому складі, які намагаються приховати, повідомляє Генштаб ЗСУ. Так, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу. На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та кількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується.

З даними за 8 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 470: порятунок Херсонщини, локальні успіхи та просування ЗСУ

Про те, що відбувалося 9 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 471: затоплення Херсонщини, ЗСУ б’ють по тилах окупантів

Детально дізнатися про головні події 10 червня можна у публікації: Війна — день 472: росіяни біжать на півдні, Україна продовжує ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС