ЗСУ продовжують просуватися на деяких ділянках фронту: свіжі карти боїв в Україні

Росіяни намагалися зробити спроби наступальних операцій, але вони закінчилися провалом

Повномасштабна війна в Україні триває 473 дні. Українські сили зараз намагаються провести надзвичайно складну тактичну операцію, а тим часом російські окупанти трохи просунулися на північний схід від Куп’янська.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України

Російські війська зробили незначний наступ на північний схід від н. п. Ольшана (14 км на північний схід від Куп’янська). Як повідомляє Генштаб, загарбники здійснили також безуспішні наступальні операції в районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та Веселого (30 км на південь від Кремінної).

Тим часом українські захисники продовжують атакувати ворожі тили на Луганщині. За останній тиждень ЗСУ 15 разів завдавали ударів по російських позиціях у районі Лисичанська (15 км на південний захід від Кремінної).

До речі, українські сили мають тактичну перевагу при проведенні атак у нічний час завдяки наданому Заходом обладнанню із чудовими системами нічної оптики.

У районі Бахмута російські та українські війська продовжили наступ. ЗСУ своєю чергою просунулися на 1400 м на різних невстановлених ділянках Бахмутського фронту. За заявами російського блогера, українські сили продовжували контратаки й просувалися на північний захід від Бахмута, особливо в районі Берхівки (2 км на північний захід від Бахмута) та Ягідне (на західній околиці Бахмута), а також на північний схід від Бахмута. районі Краснополівки (10 км на північний схід).

Було зафіксовано також безуспішні наступальні операції у напрямку Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції на північ від Донецька в районі Північного та на південно-західній околиці Донецька у Мар’їнці.

Південь України

Українські військові продовжували контратаки на заході Запорізької області в ніч і досягли успіхів у цьому районі. ВСУ вдалося просунутися на захід та південь від н. п. Лобкове (24 км на південний захід від Оріхова) та на захід від н. п. Новопокровка (14 км на південний схід від Оріхова). При цьому російські блогери говорять про те, що українські захисники "взяли" село Лобкове.

Також ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських тилах у Херсонській області, частина якої поки що перебуває під окупацією.

Українські сили зараз намагаються провести надзвичайно складну тактичну операцію — лобову атаку на підготовлені оборонні позиції, ще більш ускладнену відсутністю переваги у повітрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього входитимуть ракети АІМ-7 Sparrow бронемашини Roshel Senator, а також 10 тисяч снарядів. Також Україні буде передано конфіскований літак росії АН-124 "Руслан".