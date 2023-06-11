Терміново припинити: Макрон попередив Іран про наслідки через поставки "шахедів" до росії

Франція попереджає Іран про подальші наслідки її дій

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з іранським колегою Ібрахімом Раїсі закликав його припинити допомагати росії та постачати їй дрони-камікадзе, якими та своєю чергою потім атакує українські міста.

Французький лідер попередив главу Ірану про можливі наслідки для економіки Ірану у разі, якщо країна й надалі постачатиме росії безпілотники. Про це повідомляє Reuters.

"Великобританія, Франція, Німеччина, США та Україна заявляють, що постачання безпілотників іранського виробництва до росії порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном", — йдеться у матеріалі.

Під час телефонної розмови Макрон також висловив стурбованість щодо розвитку іранської ядерної програми.

Зазначимо, що восени 2022 року російські окупанти під час атак по Україні почали використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Незабаром президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що країна має підтвердження використання іранських "Шахедів" росією на території України. Своєю чергою влада Ірану стверджує, що Тегеран не постачав жодній зі сторін конфлікту зброю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Іран передає в Росію необхідні матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.