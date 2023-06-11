Плаваючі міни та нові заборони: що відбувається на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС (фото)

Підрив греблі спричинить і неможливість функціонування Каховського магістрального каналу та Північнокримського каналу

На Херсонщині після підриву ГЕС залишається важка ситуація — до екологічної небезпеки додалася ще одна і не менш важлива. Водночас місцева влада ввела заборону на купання, водопій тварин, забір води та вилов риби в акваторії Дніпра.

"Телеграф" зібрав останню інформацію про те, що відбувається зараз на Херсонщині.

Серйозна небезпека

Так, речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що після підриву Каховської ГЕС було змито склади зброї російських окупантів і тепер течією в морі та до берегів несе боєприпаси та міни.

"Окупанти вишиковували там кілька смуг оборони – у тому числі й мінно-вибухові загородження, що складалися з кількох рядів замінувань. У цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, знаходилися і їхні польові склади боєпостачання. Все це зараз рознесено по зоні затоплення та може нести небезпеку", — сказала вона.

Водночас керівник гуманітарного проекту "Херсонський хаб" Роман Головня розповів 24 каналу, що міни, які прибиває до берега, покриваються мулом, через що їх стає ще складніше виявити. Це своєю чергою може призвести до збільшення трагічних випадків.

"Вони пливуть за течією. Вони запливають у двори, будинки, заводи, в очерети, на дороги. Міни покриваються мулом і відлуння цієї катастрофи буде не одне десятиліття", — зазначив Головня.

Страшні наслідки підриву ГЕС

Також, за його словами, з Каховського водосховища вибігло 62% його обсягу, а рівень води тим часом піднявся на 10,55 м. Це унеможливлює набір води для Запорізької атомної електростанції. Проблеми з водопостачанням відбудуться у нешвидких населених пунктах цих областей: Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.

Підрив греблі спричинить і неможливість функціонування Каховського магістрального каналу та Північнокримського каналу.

"Це жахлива екологічна катастрофа. Проблеми із сільським господарством, затоплення площ чи навпаки – відсутність зрошення. І я вже не говорю про постраждалу природу та екологію в критичному стані. Недарма кажуть, що це найбільша техногенна катастрофа в Європі за десятки років", — підсумував Головня.

Нові заборони на Херсонщині

На території Херсонської області було запроваджено заборону на купання, водопою тварин, забору води, вилов риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місць затоплення (підтоплення) населених пунктів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, значна кількість домогосподарств, каналізаційних споруд, територій населених пунктів на Херсонщині зазнали підтоплень. У результаті – води мають високий рівень забруднення. Такі правила були введені, щоб не допустити поширення інфекційних захворювань

"Відповідний указ підписав. Прошу вас суворо дотримуватись заборони та берегти своє життя та здоров’я. Попереду у нас – багато роботи з відновлення та відновлення нашої Херсонщини!" – наголосив Мрочко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в телефонній розмові російських окупантів, яку перехопили співробітники СБУ, було встановлено причетність росіян до події.