Мобілізація та найстрашніший сценарій: на що може бути готовий путін у разі успішного наступу ЗСУ

путін не налаштований на переговори й може ухвалити рішення щодо застосування ядерної зброї

Контрнаступу Збройних сил України пророкують великий успіх у боротьбі з російськими окупантами та звільнення своїх територій. Однак за надто позитивного сценарію для України бункерний російський диктатор може ухвалити рішення про застосування ядерної зброї. Є два такі ймовірні сценарії.

Про це пише американська газета The New York Times.

Офіційні особи США зазначають, що ризик застосування путін ядерної зброї значно знизився, але на думку спецслужб, спровокувати диктатора дати указ на застосування ЯЗ може повна поразка російських військ в Україні і втратити Крим.

"Яким би не був результат контрнаступу, американські та європейські офіційні особи сходяться на думці, що на даний момент путін не налаштований на переговори. Але путін розуміє грубу силу, і саме це робить контрнаступ таким важливим", — йдеться в матеріалі.

Крім того, офіційні особи побоюються, що російський президент може спробувати мобілізувати ширшу частину населення. На їхню думку, це може статися, якщо, знову-таки, українські захисники покажуть блискучі результати в ході контрнаступу і російські війська зазнають значних втрат.

У США вважають, що витіснення всіх російських військ з окупованої української землі малоймовірне під час цього контрнаступу. Але водночас є два позитивні сценарії:

ЗСУ відвойовує та утримує ключові ділянки території, які раніше були окуповані;

Київ завдає російським військовим виснажливого удару, який змушує кремль сумніватися у майбутньому своїх військових можливостей в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО розповів, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ. За його словами, чекати лишилося вже зовсім недовго.