Росіяни знову горять: в Ростові спалахнув великий завод (фото, відео)

Російський Ростов огорнув їдкий чорний дим

В росії триває низка вогненебезпечних інцидентів. На цей раз "задимлення" сталося на заводі "Ростсільмаш", що в Ростові на Дону.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Так, за даними в мережі, 11 червня російський Ростов огорнув їдкий чорний дим. Виною тому стала масштабна пожежа на заводі "Ростсільмаш", що займається виробництвом сільськогосподарської техніки.

"З місця пожежі піднімається густий чорний дим — очевидці скаржаться на їдкий запах, який відчувається за кілька кварталів від місця НП", - кажуть пропагандисти.

Точна причина займання поки не встановлена, проте, за попередніми даними, може йтися про горіння покришок на площі 80 квадратних метрів.

На місце подій уже поспішили російські МНСівці. Їм удалося локалізувати, але не загасити пожежу.

Ще через деякий час, російські ЗМІ, з посиланням на рятувальників, уточнили, що зараз пожежу вдалося вже повністю ліквідувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії почалася чергова низка пожеж у військкоматах.

Також ми повідомляли, що у російському Воронежі спалахнула сильна пожежа на складі із пластиковими виробами.