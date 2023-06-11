ЗСУ звільнили низку сіл на Донеччині: Маляр звітувала про наступ

ЗСУ провели успішний наступ у Донецькій області та не втратили свої позиції

У Міноборони України відзвітували про успіхи ЗСУ на кількох напрямках, де зараз відбуваються активні наступальні дії. Звільнено мінімум два населені пункти — Благодатне та Макарівка, також поширюється інформація про те, що звільнили село Ненудне.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, українські воїни просунулися на півдні до 1,5 км углиб позицій ворога.

Так, вона підтвердила визволення села Благодатне за 93 км від Маріуполя. Раніше про це прозвітували у 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша, опублікувавши відео із підняттям українського прапора. Також звільнено село Макарівка, що за 14 км від Благодатного.

За словами Ганни Маляр, ЗСУ успішно просуваються вперед — на півдні вони просунулися від 300 до 1500 метрів. Крім того, жодна з позицій, що зараз перебувають в обороні, не була захоплена ворогом.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх у районі Берхівського водосховища. Просунулися вперед на 250м., жодної позиції не втрачено", — повідомила заступник міністра оборони України.

Також у мережі поширюють кадри, на яких заявляється про звільнення населеного пункту Несумне, що за 10 км від Благодатного та 6 км від Макарівки. Усі три населені пункти знаходяться в Донецькій області приблизно за 90 км від тимчасово окупованого Маріуполя та приблизно 50 км від Вугледару.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ просуваються на кількох напрямках одразу. Водночас окупанти трохи просунулися на північний схід від Куп'янська.