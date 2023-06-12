Війна — день 474: ЗСУ наступають на Донеччині, південь України "розгрібає" наслідки затоплення

Оперативно про головне 12 червня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 474 дні. Триває мінімізація та ліквідація наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Вода продовжує йти з затоплених територій, проте до закінчення процесу ще далеко і десятки населених пунктів Херсонщини залишаються затопленими. Тим часом ЗСУ попри запеклий опір окупантів просунулися на низці напрямків і звільнили кілька сіл на Донеччині.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У тимчасово окупованому Мелітополі в ніч проти понеділка, 12 червня, пролунали потужні вибухи.

00:00 Україна сприятиме розслідуванню катастрофи на півдні країни Міжнародним кримінальним судом, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

З даними за 9 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 471: затоплення Херсонщини, ЗСУ б’ють по тилах окупантів

Про те, що відбувалося 10 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 472: росіяни біжать на півдні, Україна продовжує ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС

Детально дізнатися про головні події 11 червня можна у публікації: Війна — день 473: вода поступово йде з затопленої Херсонщини, ЗСУ "дають прикурити" окупантам на Півдні