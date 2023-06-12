ЗСУ просунулися на Донбасі, є успіхи: свіжі карти боїв в Україні

Сили оборони просуваються з тяжкими боями

Триває 474-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, протягом 11 червня Збройні сили України просунулися під Авдіївкою, а також на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

Генштаб ЗСУ повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, тривають важкі бої. Протягом доби сталося 19 бойових зіткнень.

11 червня окупанти продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили наступ росіян біля Білогорівки.

Луганська область

Російські "військори" стверджували, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Веселого (30 км від Кремінної).

Донбас

11 червня Сили оборони та окупанти продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російську атаку поблизу Білої Гори. Російські військові блогери стверджували, що українські сили атакували поблизу Клищіївки.

Бахмутський напрямок

Українські сили досягли успіхів біля Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися на південь від Невельського. Росіяни продовжували атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.

Донецька область

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили атаки окупантів поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На опублікованих 11 червня кадрах видно, що російський 10-й танковий полк продовжує діяти поблизу Авдіївки.

"Південна вісь"

Українські сили здійснили наземні атаки поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, свідчать, що звільнено Нескучне та Благодатне.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська звільнили Макарівку (7 км від Великої Новосілки).

Російські військові блогери також стверджували, що українські сили посіли позиції у Левадному та просунулися в районі Новодарівки.

Херсонська та Миколаївська області

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. Російський військовий блогер опублікував кадри, що нібито підтверджують захоплення українськими силами Лобкова (24 км від Орєхова) та П’ятихаткок (23 км від Орєхова).

Запорізька область

Триває загроза Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) з боку росії, через що Україна перевела останній реактор ЗАЕС із гарячого режиму зупинки на холодний.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 12 червня прогриміли вибухи в окупованому Мелітополі. Крім того, про "безсоння" у загарбників повідомляють і в окупованому Токмаку.