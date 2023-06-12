Стоять на озброєнні США і не тільки: що відомо про винищувачі F-18, які можуть передати Україні (фото, відео)

Україна може отримати 41 винищувач McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Україна може отримати винищувачі McDonnell Douglas F/A-18 Hornet американського виробництва, про що вже домовляються США та Австралія. Раніше про можливість передати такі літаки повідомляли у Швейцарії.

Як пише Financial Review, Австралія та США домовляються про передачу 41 борту.

Україна може отримати списані австралійцями винищувачі, які вже списані та перебувають на зберіганні. Якщо угода відбудеться, вона може стати однією з наймасштабніших в історії. За даними джерела, до бойової готовності літаки можуть привести лише за чотири місяці. При цьому офіційного підтвердження про переговори поки що не було.

Чим відомі винищувачі McDonnell Douglas F/A-18 Hornet

Hornet або "шершень" є винищувачем четвертого покоління. Нові модифікації цього літака досі стоять на озброєнні США, Іспанії, Канади, Швейцарії, Фінляндії, Малайзії та Кувейту. Їх успішно застосовували в операції "Буря в пустелі", в Іракській війні, в боях в Афганістані та бомбардуваннях Сербії, Лівії та Сирії.

Перша модифікація Hornet була розроблена у 1970-х роках. З 1983 року його використовують Корпус морської піхоти США та інші країни.

Винищувач F/A-18 Hornet може розвивати швидкість до 2000 км/год. На його борту встановлено 20-мм гармату, ракети та інше високоточне озброєння. Зокрема з нього можна запускати ракети AIM-120 AMRAAM, які вже відомі українцям.

Літак може виконувати відразу три функції — функцію винищувача, штурмовика та бомбардувальника. Його можна використовувати на аеродромах навіть не найкращої якості.

Як розповів військовий експерт Олег Жданов, цей тип має міцніше шасі, оскільки він створений для роботи з авіаносцями. За словами фахівця, F-16 різкий та швидкий, а F-18 – впевнений та спокійний.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі озвучили терміни передачі Україні винищувачів F-16.