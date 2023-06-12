ЗСУ повернули під український прапор ще один населений пункт на Донеччині (карта)

Українські воїни звільнили село Сторожове Донецької області. Сили оборони просуваються на Донбасі, раніше стало відомо про звільнення ще кількох сіл.

Про це повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

Населений пункт звільнили воїни 35 окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, село Сторожове було в окупації із березня 2022 року.

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