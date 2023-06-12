ЗСУ просунулися, у росіян втрати в живій силі та техніці: що відбувається під Бахмутом

У ЗСУ розповіли про ситуацію в Бахмуті

На флангах у районі Бахмута Донецької області українські військові змогли просунутися ще на 700 метрів. При цьому супротивник продовжує спроби контратак.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За даними представника ЗСУ, на Бахмутському напрямку зараз тривають позиційні бої. Спроби контратакувати з боку ворога результатів не дають.

Всього за минулу добу тут сталися три бойові зіткнення. Ворог завдав 249 артилерійських обстрілів та два удари з авіації.

Водночас наші військові продовжували йти у наступ на дільницях, де це було можливим.

"На флангах пройшли від 250 до 700 метрів, відсунувши ворога", — зазначив Череватий.

Минулої доби ЗСУ ліквідували в боях на цьому напрямку 66 окупантів. Ще 83 росіяни отримали поранення, троє потрапили в полон.

Також ворог втратив дві бойові машини піхоти, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідні міномети "Нона", гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад боєприпасів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у РНБО розповіли про втрати окупантів у Бахмуті.