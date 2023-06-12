Повернулася евакуювати рідних: вагітна жінка загинула під час російського обстрілу на Херсонщині

Тетяна Гришко приїхала врятувати бабусю та дідуся, але загинула

8 червня внаслідок обстрілу Херсонської області, яка постраждала від затоплення через підрив Каховської ГЕС, під час евакуації мирних громадян загинула 32-річна Тетяна Гришко. Жінка намагалася вивезти своїх бабусю та дідуся із постраждалого регіону.

Трагічною новиною у Facebook поділилися родичі та знайомі загиблої.

У мережі пишуть, що жінка була вагітною. Від одержаних травм вона померла на місці трагедії.

"Загинула наша дівчинка. Вчора, рятуючи бабусю з дідусем від повені, вона потрапила під обстріл. Загинула золота, гарна, чуйна дівчина. Моя колега. З нею загинула її ненароджена дочка. За що ви її вбили, росіяни?! За що ви вбили? Її не народжену дитину?! Вона повинна була народити і жити, просто жити. Я назавжди запам’ятаю тебе, твою посмішку, вибач", - пише колега загиблої Ольга Тресеїна.

За уточненими даними, Тетяна Гришко загинула внаслідок обстрілу окупованої Голої Пристані.

Знайомі та родичі загиблої говорять про неї як про прекрасну, добру людину. В один голос вони стверджують, що вона була майстром своєї справи.

Подруга Тетяни Гришко написала, що жінці у липні мало виповнитися 33 роки.

"Моє сонечко... Моя мила кума... Я ніби відчувала... Вибач, що я не перевернула пів світу, щоб почути тебе і умовити не їхати! Наша втрата дуже велика!" — написала в мережі кума загиблої.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 11 червня окупанти знову обстріляли людей, які евакуювалися із підтоплених районів Херсонської області.