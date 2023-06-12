Під Києвом на смерть збили військового: за кермом була непроста водійка (фото)

Жінка-водій на смерть збила військовослужбовця Добровольчого формування територіальної громади

Не встигла Україна відійти від резонансної ДТП, коли п’яний суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, як під Києвом стався ще один подібний випадок. Біля блокпоста на виїзді зі столиці машина, за кермом якої була правоохоронець, збила військового.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Інцидент стався 11 червня на автодорозі у напрямку Броварів. Там жінка-водій на смерть збила військовослужбовця Добровольчого формування територіальної громади. Правоохоронці, які прибули на місце подій, опитали свідків, провели огляд місця події та відновили трагічні обставини цієї ДТП.

Як виявилося, за кермом легковика знаходилася "працівниця правоохоронного органу". Вона рухалася проїжджою частиною зі швидкістю приблизно 110 кілометрів на годину, що, як уточнюють у ГБР, є допустимим на цій ділянці автодороги.

Поряд із блокпостом на виїзді зі столиці автоледі збила військового, який, як встановили правоохоронці, перебігав дорогу в невстановленому для цього місці.

"Кримінальне провадження відкрито за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що суддя, який збив нацгвардійця, в суді хапався за серце.

Також ми повідомляли, що на Черкащині поховали нацгвардійця, якого вбив суддя.