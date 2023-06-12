росія готує нову техногенну катастрофу — ГУР назвало місце та описало план ворога

Підприємство залишилося без води, і росіяни можуть його підірвати.

Після підриву Каховської ГЕС росіяни можуть вчинити ще один теракт. Якщо він станеться, то південь України може огорнути техногенна катастрофа.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

За даними наших розвідників, йдеться про підприємство "Кримиський титан", що розташоване у тимчасово окупованому Армянську. Справа в тому, що після підриву росіянами Каховської ГЕС воно залишилося практично без водопостачання.

"Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану", — зазначає розвідка.

Натомість, стверджується в повідомленні, до цеху "Кримського титану" прибули інженерні підрозділи армії росії.

"Впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території", — повідомляють у ГУР.

У розвідці зазначають, що якщо теракт, що готується, все ж таки відбудеться, то це загрожує півострову і південним районам Херсонської області штучною техногенною катастрофою.

"На холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини", — наголошують у розвідці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ опублікувала докази причетності росіян до підриву Каховської ГЕС.

Також ми повідомляли про те, як Херсон оживає після підриву ГЕС.