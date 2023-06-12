Україні збираються дати ще більше Patriot: розробники здивовані його роботою

Україна отримає ще більше систем ППО Patriot

До кінця 2024 року компанія Raytheon Technologies збирається виготовити ще п’ять батарей системи ППО Patriot, які будуть передані Україні.

Про це заявив генеральний директор Raytheon Technologies Грег Хейс, пише The Wall Street Journal.

За словами керівника компанії, у його планах збільшити виробництво цих систем ППО до 12 одиниць на рік.

Хейс зазначив, що його вразила ефективність комплексу в боях в Україні, де Patriot поряд з іншими системами ППО зміг ліквідувати майже 90% російських ракет та БПЛА.

Він також звернув увагу на те, що українські фахівці доопрацювали програмне забезпечення ППО Patriot, що дозволило знищувати гіперзвукові ракети.

За останніми офіційними даними, на обороні нашої країни зараз стоять дві системи ППО Patriot. Одну нам передали Штати, а другу – Німеччина та Нідерланди.

У своїй нещодавній промові президент України Володимир Зеленський заявляв, що для успішного захисту усієї території України країні необхідно близько 50 установок Patriot.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у новому пакеті допомоги від США Україна також отримає додаткові системи Patriot.