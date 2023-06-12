В Україні народжується війна нового покоління: що непокоїть офіцерів ЗСУ

Динаміка "війни дронів" набирає обертів

Україна і, на жаль, росія все частіше вдаються до використання дронів для своїх атак. Ця зброя входить в активну бойову фазу, стаючи повноцінним учасником усіх бойових дій, що змінює їх характер та динаміку. Це вже непокоїть українських військових.

Про війну нового покоління та останні тенденції на фронті розповів "Телеграфу" керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук", політтехнолог, офіцер ЗСУ Віктор Таран.

За його словами, зараз уже можна констатувати, що в Україні зароджується війна нового покоління, в основі якої протистояння сил спеціальних операцій (ССО), дронів та війна в інформаційному просторі (ІПСО та кібервійська).

"Якщо дії ССО та кібервійськ не так помітні, то ситуація довкола дронів домінує в усіх сферах життя. Як з нашої сторони, так, на жаль, і з російської. Дрони використовують у всіх трьох просторах (повітря, земля, вода), як на фронті, так і далеко за його лінією. І з кожним днем динаміка "війни дронів" набирає обертів", — каже Таран.

Він зазначив, що якщо на першому етапі війни БПЛА – це була досить вузька, спеціалізована історія (як правило, цивільні дрони, які виконували розвідку, дорозвідку, коригування), то починаючи з серпня минулого року, ситуація кардинально змінюється.

"Дрони входять в активну бойову фазу, стаючи повноцінними учасниками всіх бойових дій. Нині українські та російські безпілотники активно атакують військову та цивільну інфраструктуру – склади, енергетичні об'єкти, місця розташування військових підрозділів. На жаль, у росії, на відміну від нас, дуже велика лінійка дронів тактичного та оперативного рівня. Окрім горезвісних Shahed, "Орланів" і Lancet ("Ланцет"), у них є багато інших варіантів", — підкреслює офіцер, додаючи, що його дуже турбує прорив у створенні FPV-дронів, досягнутий ворогом. за останні півроку. "Все це істотно впливає на характер, динаміку, перебіг бойових дій".

Більше про особливості війни безпілотників ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Віктора Тарана "Телеграфу" під назвою "Війна дронів: що робить Україна, доки росія витрачає мільярди".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Китай зробив крок назустріч російським окупантам щодо дронів.