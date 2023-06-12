"Задонатили" для ЗСУ: десятки автомобілів зрадників медведчука та Козака працюватимуть проти ворога

Загальна вартість авто становить понад 1 млн доларів

Заарештовані автомобілі родичів віктора медведчука, звинуваченого в держзраді, та його правої руки Тараса Козака, який втік до росії ще до початку повномасштабної війни, було передано Збройним силам України.

Про це сьогодні, 12 червня, повідомили у Telegram-каналі Державного бюро розслідувань.

Так, співробітники ДБР передали їх на потреби однієї з бригад однієї з бригад Збройних сил України 17 заарештованих автомобілів, загальна вартість яких становить понад 1 млн доларів. З них: 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

Зазначається, що ці транспортні засоби належали підприємству родичів віктора медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України.

"Вони також є суб’єктами кримінального провадження з незаконного видобутку піску у двох кар’єрах у Львівській області, в рамках якого у квітні 2022 року на автомобілі було накладено арешт", — йдеться у повідомленні.

Наразі співробітникам ДБР вдалося домогтися, щоб ці машини були передані українським військовим та допомогли у боротьбі з ворогом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що медведчук, сам того не бажаючи, допоміг українській спецслужбі. Американський вертоліт Bell 427, який раніше належав колишньому нардепу та зраднику, був помічений в авіапарку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.