ЗСУ збили ще один хвалений російський вертоліт, який коштує 16 млн доларів

Ще один "Алігатор" у повітря більше не підніметься

Військовослужбовці Збройних сил України збили ще один розпіарений росіянами ударний гелікоптер Ка-52, вартість якого становить трохи більше ніж 16 мільйонів доларів (майже 595 мільйонів гривень).

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ, проте там не вказали, де саме було "приземлено" літальний апарат.

"Наші воїни знищили ще один дорогий ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як Алігатор", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що згідно з даними Генштабу на ранок 12 червня з початку вторгнення було знищено 299 гелікоптерів окупантів, тим самим цей "Алігатор" став трьохсотим.

За даними з відкритих джерел, всього на озброєнні російської армії станом на 2022 рік було близько 105 одиниць подібних вертольотів, а згідно з українськими офіційними даними щонайменше 77 з них було знищено під час вторгнення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше озвучив втрати окупантів на Бахмутському напрямі. За його інформацією, за 10 місяців боїв найманці з ПВК "Вагнера" зазнали втрат у розмірі понад 80 тисяч осіб.