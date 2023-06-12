"Оперативне домінування за нами": Зеленський провів засідання Ставки щодо ситуації на фронтах

ЗСУ досягають результатів на полі бою

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 червня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої було обговорено ситуацію на фронті.

Як розповів глава держави у своєму традиційному відеозверненні, в районах проведення наступальних дій ідуть запеклі бої, проте ЗСУ просуваються.

"Втрати у ворога такі, як нам потрібно. І хоча погода у ці дні несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, – але все одно стійкість наших воїнів дає результат", – сказав він.

За словами Зеленського, йому доповіли, на яких напрямках є успіхи і де потрібне посилення.

"Наше оперативне домінування зберігаємо та посилюємо", — зазначив

Окремо він наголосив на темі Бахмутського напрямку, де Сили оборони "збільшують контроль".

Своєю чергою заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на 1,5 кілометра на лівому фланзі й на 3,5 на правому. Тим самим українські захисники спромоглися звільнити від російської окупації 16 квадратних кілометрів.

Як повідомлялося раніше, за минулий тиждень Силам оборони вдалося повернути український прапор у сім населених пунктів на Донецькому та Таврійському напрямках.