Може тривати місяці: Макрон дав прогноз щодо контрнаступу ЗСУ

Європа продовжить підтримувати Україну у цій війні

Український контрнаступ триватиме кілька тижнів або місяців і дозволить досягти умов для початку переговорів щодо завершення війни.

Як повідомляє BFMTV, таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з лідерами Польщі та Німеччини.

При цьому французький лідер висловив переконання, що контрнаступ уже розпочався і триває останніми днями.

"Він (контрнаступ, — ред.) триватиме кілька тижнів або кілька місяців. Ми хочемо, щоб він був якомога найбільш успішним, щоб потім ми могли розпочати фазу переговорів у належних умовах", — сказав Макрон.

Крім того, він повідомив журналістам, що Європа залишається об’єднаною у своїй підтримці України на тлі російської агресії.

Макрон зазначив, що Захід не тільки не дасть росії перемогти у цій війні, але й зробить усе, щоб подібна війна не повторилася у майбутньому.

Як повідомлялося раніше, за останній тиждень ЗСУ змогли звільнити сім населених пунктів та 90 квадратних кілометрів території. Втім, українські посадовці поки не говорять про те, що контрнаступ почався і закликає зберігати інформаційну тишу.