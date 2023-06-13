Українські захисники просуваються одразу на двох напрямках: свіжі карти боїв

Основні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Триває 475-та доба війни з російськими окупантами, українські воїни продовжують успішні контрнаступальні дії на Запорізькому та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як повідомив Генштаб України, основні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби сталося 23 бойові зіткнення.

Ситуація у Луганській та Харківській областях

12 червня російські війська здійснили атаки на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що окупанти без успіху наступали поблизу Білогорівки та Веселого.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 червня, видно підрозділи російської 85-ї окремої мотострілецької бригади (2-й армійський корпус так званої "ЛНР"), що діють у районі Білогорівки.

Луганська область

Бої на Донбасі

Спікер Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські сили просунулися на флангах Бахмута від 250 до 700 метрів. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за останній тиждень українські війська просунулися на лівому фланзі Бахмута на 1,5 км, а на правому – на 3,5 км, зайнявши 16 квадратних кілометрів території.

Бахмутський напрямок

За повідомленнями Генштабу ЗСУ, росіяни також проводили невдалі наступальні операції поблизу Іванівського та Білої Гори.

Донецька область

12 червня російські війська наступали вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що вони вели невдалі наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував кадри, які демонструють, що чеченські сили "Север-Ахмат" нібито діють на Мар’їнському напрямі.

"Південна вісь"

Українські сили здійснили наземні атаки поблизу кордону Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів. Геолокаційні кадри показують, що Сили оборони просунулися до позицій на захід від Новодонецького.

Запорізька область

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр та інші українські офіційні джерела 12 червня підтвердили, що українські війська звільнили райони на південь та південний захід від Великої Новосілки, зокрема Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Благодатне та Макарівку.

12 червня російські та українські джерела заявили, що російські війська зруйнували дамбу на річці Мокри Яли на південь від Великої Новосілки.

Херсонська та Миколаївська області

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила, що українські війська звільнили Лобково (26 км на південний захід від Оріхова) у невстановлену дату.

Як повідомляв "Телеграф", зранку у вівторок, 13 червня, росіяни ракетами атакували Кривий Ріг. Під удар потрапила житлова п’ятиповерхівка, де одразу ж спалахнула пожежа. За попередніми даними, постраждало чимало людей, дехто перебуває у тяжкому стані.