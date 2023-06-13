В Україні знову оголошено повітряну тривогу: де чули вибухи (оновлено)

Українців просять перебувати у безпечних місцях

ПІсля нічного ракетного обстрілу росіяни не вигадали нічого кращого, аніж здійснити повторний повітряний удар по Україні. Саме тому із шостої ранку сирени повітряної тривоги чутно у частині областей.

Інформація повідомляється офіційними ресурсами, що сповіщають про тривоги в Україні. Представники місцевої влади в регіонах, де існує небезпека влучань ворожих снарядів, просять перебувати людей у безпечних місцях.

7:40 За попередньою інформацією, всі повітряні цілі було знищено. Проводиться дорозвідка ситуації.

7:30 За даними місцевих пабліків, у Дніпропетровській області лунають вибухи. Попередньо, працюють сили ППО.

7:20 Повітряна тривога оголошена вже у більшості областей України.

Повітряна тривога станом на 7:20

7:11 "Почервоніла" і столиця. Повідомляється, що ракети могли вже увійти в повітряний простір України. Бережіть себе!

Повітряна тривога в Києві сьогодні

6:50 Станом на зараз повітряна тривога оголошена в ще двох областях — йдеться про Кіровоградську та Черкаську.

Карта повітряних тривог на 6:50

За даними моніторингових джерел, тривога може бути оголошена через повторний запуск крилатих ракет типу Х-101/555 із Каспійського напрямку. Як відомо, саме звідти вночі росіяни вже обстрілювали мирне населення України. Запуски здійснювалися з авіації — кількох Ту-95.

Карта повітряних тривог на 6:30

Скільки наразі ракет може летіти на Україну, поки невідомо. Бережіть себе і знаходьтеся в укритті!

Нагадаємо, що сьогодні в Кривому Розі вже стався приліт, внаслідок якого у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Відомо про постраждалих та загиблих, точна кількість жертв буде повідомлена пізніше. Люди можуть знаходитися під завалами.