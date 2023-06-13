Як звільняли Благодатне: окупанти кинули багато боєприпасів, ЗСУ продовжують зачистку (відео)

Бої за Благодатне тривали чотири дні

Українські воїни звільнили кілька сіл: зокрема окупантів вигнали із села Благодатне на кордоні Донецької та Запорізької областей.

У звільненому селі побували журналісти Ukrainian Witness та показали, як благодатне виглядає сьогодні.

У селі стоять українські військові, проте на околицях подекуди ще є так звані "штурмовики Z" — ув’язнені та регулярна російська армія. 68 ОЄБр, яка спільно із сусідніми підрозділами ЗСУ вибивала звідси окупантів, продовжує зачистку села. Є багато ліквідованих та поранених окупантів, полонені.

Сліди перебування окупантів у Благодатному

Українські воїни продовжують зачистку

Окупанти залишили по собі руїни

Бойова робота продовжується

Як розповів прес-офіцер 68 ОЄБр Євген Назаренко, тактика окупантів випалюватиме все, що бачать перед собою. Тікаючи, росіяни залишили багато боєприпасів та інших слідів свого перебування.

Боєць ЗСУ із позивним "Єті" повідомив, що Благодатне було звільнено внаслідок чотирьох днів важких та інтенсивних боїв, було ліквідовано близько 50 окупантів, близько 70 поранено. Українські воїни втрат майже не зазнали.

Як повідомляв "Телеграф", раніше українські воїни опублікували відео зі звільненого Благодатного.