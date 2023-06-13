Наздогнала українська ракета: на Запорізькому напрямку ліквідували російського генерала

На стику Донецької та Запорізької областей у російських окупантів протягом усього дня була важка ситуація

До списку ліквідованих окупантів додався ще один начальник штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Сергій Горячев. Він загинув у Запорізькій області внаслідок ракетної атаки.

Інформацію про це публікує Telegram-канал Baza, посилаючись на слова російського "військкора" Юрія Котенка.

"Генерал-майор очолював російський контингент у Придністров’ї, командував 201-ю військовою базою в Таджикистані, а також навчальним центром у Хабаровську. Вступивши до СВО (повномасштабна війна в Україні, — Ред.) командиром 5-ї окремої танкової бригади," до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії (з отриманням звання генерал-майора), був призначений начальником штабу армії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом усього вчорашнього дня, 12 червня, росіяни мали важку обстановку вздовж лінії бойового дотику, на Врем’євському виступі на стику Донецької та Запорізької областей.

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі додав, що на Запорізькому напрямку вчора було ліквідовано не лише Горячева, а й ще низку офіцерів.

Водночас Baza пише про те, що в Курській області було поранено начальника одного зі штабів саперного полку. 12 червня 53-річний підполковник настав на міну під час контролю за роботами з обладнання протитанкового рову у Коренівському районі області. Його госпіталізували із мінно-вибуховою травмою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Бахмутському напрямку українські військові ліквідували двох високопоставлених російських окупантів.